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Аксенов проведет в Крыму переговоры с делегацией из Чехии
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    Аксенов проведет в Крыму переговоры с делегацией из Чехии

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    Аксенов проведет в Крыму переговоры с делегацией из Чехии

    Симферополь, 31 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов встретится 31 июля с делегацией чешских политиков и общественников, приехавших с рабочим визитом на полуостров, сообщает пресс-служба главы региона.

    Встреча пройдет в открытом формате с участием прессы. После чего делегация из Чехии посетит парламент Крыма.

    Отметим, что чешские политики и общественники находятся в Крыму уже несколько дней. Посольство Украины в Чехии уже выразило протест в связи с этим визитом, пригрозив политикам ввести против них «весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством», сообщает РИА Новости.

    Крым вернулся в состав России по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной РФ территорией. Российские власти подчеркивают, жители Крыма в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. 

    В понедельник российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что господдержка малого бизнеса в Крыму может вырасти на 500 млн рублей, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
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