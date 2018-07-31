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Россиянам могут разрешить проходить комиссию по инвалидности в своем регионе
Украина
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    Россиянам могут разрешить проходить комиссию по инвалидности в своем регионе

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    Россиянам могут разрешить проходить комиссию по инвалидности в своем регионе

    Москва, 31 июля. Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой направить в регионы разъяснения о порядке прохождения комиссии по получению группы инвалидности.

    Согласно инициативе сенатора, россиянам должны позволить проходить комиссию в своем регионе по месту пребывания, а не регистрации, чтобы избежать долгих переездов.

    «Это создает большие трудности и большие риски для здоровья человека», — пояснил Кутепов.

    В материале Парламентской газеты также говорится, что в настоящее время кроме морального вреда инвалиду причиняется и материальный — во многих случаях им необходим специальный транспорт для того, чтобы добраться на комиссию.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин одобрил закон, освобождающий от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды I и II группы.

    Автор: Ирина Новикова
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