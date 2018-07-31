«Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

Москва, 31 июля. Россияне прокомментировали инцидент с американским самолетом RC-135V, совершившим разведывательный полет вдоль черноморского побережья России. Большинство пользователей призвали российские власти жестче реагировать на активность самолетов НАТО у границ.

Судя по опубликованном в сети маршруту движения самолета, он пролетел вдоль побережья Краснодарского края, а также южных и западных границ Крыма, после чего вернулся на авиабазу на острове Крит.

Большая часть российских пользователей соцсетей довольно резко отреагировала на появление самолета-разведчика НАТО. «Сбивать надо!», ― выразил общую мысль один из комментаторов.

Впрочем, были и те, кто увидел в действиях натовского самолета и хороший знак.

Отметим, что активность самолетов НАТО у российских границ увеличилась. Особенно часто разведчики стали появляться в районе Черного моря – в первую очередь, у берегов Крыма.