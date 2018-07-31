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«Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма
Украина
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    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

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    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

    Москва, 31 июля. Россияне прокомментировали инцидент с американским самолетом RC-135V, совершившим разведывательный полет вдоль черноморского побережья России. Большинство пользователей призвали российские власти жестче реагировать на активность самолетов НАТО у границ.

    Судя по опубликованном в сети маршруту движения самолета, он пролетел вдоль побережья Краснодарского края, а также южных и западных границ Крыма, после чего вернулся на авиабазу на острове Крит.

    Большая часть российских пользователей соцсетей довольно резко отреагировала на появление самолета-разведчика НАТО. «Сбивать надо!», ― выразил общую мысль один из комментаторов.

    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

    Впрочем, были и те, кто увидел в действиях натовского самолета и хороший знак.

    «Сбивать надо!»: россияне прокомментировали полет самолета-разведчика США у берегов Крыма

    Отметим, что активность самолетов НАТО у российских границ увеличилась. Особенно часто разведчики стали появляться в районе Черного моря – в первую очередь, у берегов Крыма.

     

    Автор: Антон Зарубин
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