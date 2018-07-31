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Самый красивый звездопад года и частное затмение Солнца увидят жители РФ в августе
Украина
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    Самый красивый звездопад года и частное затмение Солнца увидят жители РФ в августе

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    Самый красивый звездопад года и частное затмение Солнца увидят жители РФ в августе

    Москва, 31 июля. Жители России в ночь на 13 августа увидят пик метеорного потока Персеиды, сообщает пресс-служба Московского планетария.

    В следующем месяце, 11 августа, произойдет частное (частичное) затмение Солнца, которое увидят жители севера и востока России, сообщает телеканал «360». Максимальная фаза затмения ожидается в 12.46 мск на заходе солнца вблизи острова Врангеля.

    С 12 на 13 августа россиян ждет самый красивый звездопад года: в эту ночь ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

    В августе москвичи также могут наблюдать уникальное небесное явление — светящиеся серебристые облака, сообщает «Вечерняя Москва». Такие облака видны летними ночами на фоне темного неба невысоко над горизонтом. 

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее в Сети появились невероятной красоты фотографии самого длительного лунного затмения этого века.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
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