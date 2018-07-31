«Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных

Вильнюс, 31 июля. Представители компании «Яндекс», чей сервис «Яндекс.Такси» на прошлой неделе начал свою работу в Литве, ответил на обвинения со стороны литовских спецслужб в незаконном сборе данных своих клиентов.

После того, как в Литве начал свою работу сервис «Яндекс.Такси», ряд литовских политиков направил запрос в департамент государственной безопасности (ДГБ), чтобы спецслужбы проверили, не собирает ли мобильное приложение «Яндекс» конфиденциальную информацию о клиентах. В свою очередь, национальный центр кибербезопасности при минобороны призвал отказаться от использования «Яндекс.Такси», так как данное приложение якобы создает «условия для незаконного сбора и накопления» личных данных.

Представители российской компании напомнили, что их сервис ведет свою работу в соответствии с законодательством Евросоюза. Обвинения со стороны литовских властей они назвали беспочвенными и безосновательными. В компании подчеркнули, что обработка и хранение данных пользователей ведется в соответствии со всем законодательными нормами ЕС, включая недавний закон о личных данных пользователей GDPR.