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«Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных
Весь мир
«Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных
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    «Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных

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    «Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных

    Вильнюс, 31 июля. Представители компании «Яндекс», чей сервис «Яндекс.Такси» на прошлой неделе начал свою работу в Литве, ответил на обвинения со стороны литовских спецслужб в незаконном сборе данных своих клиентов.

    После того, как в Литве начал свою работу сервис «Яндекс.Такси», ряд литовских политиков направил запрос в департамент государственной безопасности (ДГБ), чтобы спецслужбы проверили, не собирает ли мобильное приложение «Яндекс» конфиденциальную информацию о клиентах. В свою очередь, национальный центр кибербезопасности при минобороны призвал отказаться от использования «Яндекс.Такси», так как данное приложение якобы создает «условия для незаконного сбора и накопления» личных данных.

    Представители российской компании напомнили, что их сервис ведет свою работу в соответствии с законодательством Евросоюза. Обвинения со стороны литовских властей они назвали беспочвенными и безосновательными. В компании подчеркнули, что обработка и хранение данных пользователей ведется в соответствии со всем законодательными нормами ЕС, включая недавний закон о личных данных пользователей GDPR.

    Автор: Антон Зарубин
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