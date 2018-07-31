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Экс-глава МИД Франции дал показания по делу Lafarge, обвиняемой в финансировании ИГ
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    Экс-глава МИД Франции дал показания по делу Lafarge, обвиняемой в финансировании ИГ

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    Экс-глава МИД Франции дал показания по делу Lafarge, обвиняемой в финансировании ИГ

    Париж, 31 июля. Экс-министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус дал показания по делу французской компании по производству стройматериалов Lafarge, обвиняемой в «финансировании террористической организации» в Сирии.

    Как сообщает Monde, Фабиус сообщил, что ничего не знал о деятельности Lafarge в Сирии в тот период. По его словам, о связях компании с террористами он также был не в курсе. Фабиус заявил в суде, что не помнит «ничего конкретного по этому делу».

    Мировой лидер по производству строительных материалов Lafarge обвиняется в «преступлениях против человечности» и «финансировании радикальных организаций», в том числе террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). По данным следствия, компания платила налоги группировке ИГ1, чтобы не допустить закрытия своего завода в Сирии. Речь идет о сумме в 12 946 000 евро.

    Как сообщал ранее RT, десятки тысяч возмущенных французов подписали петицию с требованием к властям Парижа прекратить сотрудничество с компанией. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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