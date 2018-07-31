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На границе с Израилем будут находиться исключительно регулярные части армии Сирии, заявил посол РФ
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    На границе с Израилем будут находиться исключительно регулярные части армии Сирии, заявил посол РФ

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    На границе с Израилем будут находиться исключительно регулярные части армии Сирии, заявил посол РФ

    Тель-Авив, 30 июля. Границу с Израилем будут контролировать исключительно регулярные части сирийской армии, сообщил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

    Дипломат сообщил о договоренностях, достигнутых перед наступлением правительственных войск на юго-западе Сирии. По его словам, стороны согласились, что «на другой стороне границы будут только регулярные части сирийской армии». 

    При этом он подчеркнул, что приоритетом политики российской стороны является «обеспечение безопасности Государства Израиль», добавив, что «никаких несирийских сил не должно быть в южной зоне деэскалации».

    Ранее сообщалось, что вся линия разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах перешла под контроль сирийских военных. Ожидается, что миротворцы ООН возобновят свою миссию в этом районе уже в августе.

    Отметим, российский президент Владимир Путин по итогам саммита РФ — США заявил, что Москва заинтересована в обеспечении спокойствия в районе Голанских высот и в безопасности Израиля.

    Автор: Олеся Волкова
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