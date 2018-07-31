Постановление кабмина РФ не возобновляет программу «Первый автомобиль» в 2018 году

Москва, 31 июля. Правительство России приняло решение не возобновлять программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Российское правительство в этот понедельник сообщило, о продлении программы льготного автокредитования до 2020 года, однако программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновлены не будут.

«Утверждение постановления не возобновляет в 2018 году реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а позволит кредитным организациям возместить части затрат, возникших вследствие предоставления скидки на уплату первоначального взноса в рамках вышеуказанных программ», ― гласит сообщение Минпромторга, опубликованное на сайте ведомства.

Согласно предложенной программе, гражданам будет предоставляться скида на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости машины. Жители Дальнего Востока получат скидку до 25%, отмечается Минпромторг. Общий объем финансирования программы составит 15 миллиардов рублей.

В соответствии с принятым законопроектом, в 2019-2020 году будет предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования только в части возмещения процентной ставки. В настоящее время Минпромторг и Минфин обсуждают реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 и 2020 годах. Напомним, что эти программы в 2018 году действовали с 1 января по 16 мая.