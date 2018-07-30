Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно ― посол в РФ в Израиле

Тель-Авив, 30 июля. Россия не может заставить иранские силы покинуть территорию Сирии, так как их присутствие легитимно и полностью отвечает нормам международного права. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Израиль регулярно обвиняет власти Ирана в намерениях создать враждебный плацдарм у своих границ и требует вывода иранских войск с территории Сирии.

«Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно с точки зрения принципов и Устава ООН. Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень откровенно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать чего-либо», ― заявил Викторов в эфире местного телеканала.

Он отметил, что Россия не может заставить Иран покинуть Сирию, добавив, что иранские силы играют важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Викторов подчеркнул, что требования о выдворении иностранных войск с территории САР на данные момент «нереалистичны».