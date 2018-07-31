Сирия новости 31 июля 07.00: курды попытались провести еще один теракт в Азазе; боевики ССА похитили трех мирных жителей в Раджу

Сирия, 31 июля. Курды попытались провести еще один теракт в Азазе; боевики ССА похитили трех мирных жителей в Раджу; США продолжают наращивать военное присутствие в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подвергаются обстрелам боевиков на северо-востоке Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила трех человек с целью выкупа в кантоне Африн.

«Исламское государство»1: отошло с северных окраин Хаджина в восточном Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»: укрепляют фронт к северо-западу от Алеппо.

Международная коалиция: отправила колонну с военной техникой, оружием и боеприпасами в Ат-Табку.

Провинция Латакия

Прифронтовые населенные пункты и позиции Сирийской арабской армии в районе горной Латакии вновь подвергаются обстрелам со стороны джихадистских группировок, сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews). На этот раз целью боевиков стал населенный пункт Сукария. Кроме этого, по информации Telegram-канала @Syrianow10, местные жители слышали взрывы снарядов в нескольких километрах от Кабаны.

Напомним, в последнее время существенно возросло количество нарушений режима прекращения огня со стороны джихадистских группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. Только за период с 20 по 27 июля было зафиксировано 44 обстрела позиций правительственных войск, 29 из которых — на территории Латакии. Как отмечают военные эксперты, подобные действия радикальных джихадистов делают неизбежным скорое начало операции правительственных войск по зачистке северо-западных районов Сирии.

Провинция Алеппо

Ситуация в подконтрольном протурецким вооруженным группировкам Африне по-прежнему остается крайне напряженной. Подпольные ячейки «Отрядов народной самообороны» предприняли очередную за последние несколько дней попытку совершить теракт в населенном пункте Азаз, сообщает Telegram-канал @News_of_the_north. Однако боевики «Сирийской свободной армии» вовремя обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль.

По информации источника в Telegram (@syrianews23), боевики группировки «Ахрар аш-Шаркия», входящей в состав ССА, похитили трех мирных жителей в городе Раджу, потребовав за каждого из них по полторы тысячи долларов. Отмечается, что это не первый случай, когда протурецкие бандформирования используют местное население, чтобы обогатиться. По информации того же источника, в самом Африне продолжается волна протестов против турецкого военного присутствия в регионе.

Местные медиаактивисты отмечают, что налаживание диалога курдских вооруженных формирований с официальным Дамаском позитивно сказалось на обстановке в Манбидже. Как пишет, например, Telegram-канал @halab2day, за прошедшую неделю значительно снизилось число протестных акций.

Тем временем к северо-западу от города Алеппо боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляют фронт. Если верить информации из «оппозиционных» медиацентров, террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 оборудовал три новых опорных пункта: в Анадане, Храйтане и в районе Джебель-Тауба.

Провинция Дейр-эз-Зор

На восточном берегу Евфрата продолжается операция «Демократических сил Сирии» против остающихся в этом районе боевиков «Исламского государства». Несмотря на поддержку, которую курдам оказывали американская авиация, французская артиллерия и иракское ополчение «Хашд аш-Шааби», уже на протяжении нескольких месяцев существенных успехов SDF добиться не удается.

Как пишет источник в Twitter (@EuphratesPost), несмотря на то, что боевики ИГИЛ1 отступили с северных окраин города Хаджин, это может спровоцировать их перемещение на юг в районы населенных пунктов Абу-Хасан и Эль-Кишма.

Провинция Ракка

Недалеко от населенного пункта Ат-Табка было замечено перемещение колонны военной техники американских и французских войск. По информации, опубликованной источником в Twitter (@WorldOnAlert), в указанный район также прибыло семь грузовиков, которые, как предполагается, доставили оружие и боеприпасы для курдских вооруженных формирований. Отмечается, что таким образом международная коалиция может пытаться сохранить свое влияние в провинции.

Провинция Хасака

По данным Telegram-канала @Syria_2_4, в Камышлы прилетели представители центрального командования вооруженных сил США, что говорит о продолжающемся сотрудничестве курдов и американцев. Несмотря на первые шаги в диалоге «Демократических сил Сирии» с правительством Башара Асада, Соединенные Штаты не отказались от наращивания своего военного присутствие в регионе. Напомним, ранее сообщалось, что в провинцию Хасака прибыла колонна с военной техникой международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)