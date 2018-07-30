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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане
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    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

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    Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

    Душанбе, 30 июля. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане.

    По данным американской SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов, ИГ1 взяла на себя ответственность за атаку в Таджикистане, жертвами которой стали четверо туристов.

    В минувшее воскресенье автомобиль въехал в толпу велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области. Погибли четверо иностранных туристов: двое — граждане США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое получили травмы, сообщал RT

    В понедельник «Газета.ру» сообщала, что всех преступников, причастных к теракту, ликвидировали спецслужбы. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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