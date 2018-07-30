«Издержки демократии»: россияне прокомментировали дело о госизмене в отношении Порошенко

Москва, 30 июля. Россияне отреагировали на сообщения в прессе, согласно которым СБУ начало расследование по факту государственной измены в отношении украинского президента Петра Порошенко.

Ранее о расследовании СБУ рассказал депутат Верховной рады Украины Виталй Куприй, который заявил, что получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Причиной разбирательства стало сообщение о передаче Порошенко полку украинского спецназа 100 снайперских винтовок. Депутат направил запрос в украинское министерство обороны, где ему ответили, что Порошенко передал на 100, а 98 винтовок, причем всем они были охотничьими, а не боевыми. Министр обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением, в котором отметил, что разглашение подобной информации в СМИ может нанести ущерб национальным интересам страны. Куприй предположил, что действия Порошенко могли нанести ущерб нацбезопасности Украины.

По мнению российских пользователей соцсетей, причиной подобных сообщений являются надвигающиеся выборы президента Украины. «Издержки демократии», ― предположил один из пользователей.

Другие предположили, что это особенность политического климата Украины.

Некоторые комментаторы даже выдвинули предположение, что СБУ может зайти еще дальше.

Скоро сбу и Крым признает Российским !)))))))))) — сергей (@4184991) July 30, 2018

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о возможных планах Порошенко после отставки перебраться в Белоруссию. С таким предположением выступил украинский журналист Александр Дубинский.