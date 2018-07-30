Сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанских высотах

Дамаск (Сирия), 30 июля. Вся территория линии разъединения войск Сирии и Израиля на Голанских высотах перешла под контроль сирийских военных, сообщает телеканал «Аль-Манар».

Военный источник сообщил, что на всей линии разграничения безопасность обеспечивают сирийские военные: от границы с Ливаном до пункта Маарая на границе оккупированной части Голан с Иорданией. По данным СМИ, группировок у границы демилитаризованной зоны больше нет.

Ожидается, что миротворцы ООН возобновят свою миссию уже в августе.

Напомним, на линии разъединения между Израилем и Сирией не должно находиться вооруженных элементов. Исключение составляют миротворцы ООН.