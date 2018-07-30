Меню
Новости Сирии
Сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанских высотах
Весь мир
«Яндекс.Такси» ответил на обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных
Следующая новость
Загрузка...

    Сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанских высотах

      /  Обновлено: 
    312

    Сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанских высотах

    Дамаск (Сирия), 30 июля. Вся территория линии разъединения войск Сирии и Израиля на Голанских высотах перешла под контроль сирийских военных, сообщает телеканал «Аль-Манар».

    Военный источник сообщил, что на всей линии разграничения безопасность обеспечивают сирийские военные: от границы с Ливаном до пункта Маарая на границе оккупированной части Голан с Иорданией. По данным СМИ, группировок у границы демилитаризованной зоны больше нет.

    Ожидается, что миротворцы ООН возобновят свою миссию уже в августе.

    Напомним, на линии разъединения между Израилем и Сирией не должно находиться вооруженных элементов. Исключение составляют миротворцы ООН. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.