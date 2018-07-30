Вашингтон, 30 июля. Санкции США в отношении России останутся без изменений, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть», — заявил Трамп.

США, а также страны Евросоюза ввели против Москвы экономические санкции после возвращения Крыма в состав РФ. Вашингтон также выслал из страны российских дипломатов, кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле.

Москва ответила контрсанкциями и импортозамещением. Как сообщала «Газета.ру», в середине июля президент РФ Владимир Путин распорядился продлить действие продуктового эмбарго против стран, принявших санкции в отношении России до конца 2019 года.

На прошлой неделе премьер-министр Дитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия США, которые повысили пошлины на сталь и алюминий, сообщал RT.