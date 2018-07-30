Премьер Италии призвал защитить малый бизнес и гражданское общество РФ от санкций

Вашингтон, 30 июля. Западные санкции не должны бить по гражданскому обществу России или ее малому и среднему бизнесу. С таким заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Конте в этот понедельник совершил визит в США, где провел встречу с президентом Дональдом Трампом. По итогам встречи была проведена совместная пресс-конференция, на которой итальянский премьер призвал защитить российское гражданское общество, а также малый и средний бизнес от западных санкций.

«Однако именно потому, что мы открыты для диалога с Россией, позиция моего правительства уже была изложена <...>», ― сказал Конте. По его словам, необходимо гарантировать, что система санкций не окажет влияния на гражданское общество или «экономику малых и средних предприятий в России».

Напомним, что визит Конте в Вашингтон был запланирован еще в июне этого года. Как писало Федеральное агентство новостей, сам Трамп назвал Конте «классным парнем» и выразил готовность встретиться с ним.