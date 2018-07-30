Меню
Общество
Самолет-разведчик ВВС США замечен у берегов Крыма
Политика
Премьер Италии призвал защитить малый бизнес и гражданское общество РФ от санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Самолет-разведчик ВВС США замечен у берегов Крыма

    39

    Самолет-разведчик ВВС США замечен у берегов Крыма

    Москва, 30 июля. Самолет-разведчик ВВС США RC-135V был замечен у черноморского побережья России. 

    Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршрут самолета. RC-135V предназначен для радиоэлектронной разведки. По данным ресурса, самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

    Отметим, что за последнее время это далеко не первый иностранный самолет-разведчик, замеченный у берегов Крыма. 24 июля Федеральное агентство новостей сообщало, что американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом.

    В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск в Крыму «не даст ни единого шанса» врагу в случае нападения, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.