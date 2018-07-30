Самолет-разведчик ВВС США замечен у берегов Крыма

Москва, 30 июля. Самолет-разведчик ВВС США RC-135V был замечен у черноморского побережья России.

Twitter-аккаунт Aircraft Spots опубликовал маршрут самолета. RC-135V предназначен для радиоэлектронной разведки. По данным ресурса, самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) July 30, 2018

Отметим, что за последнее время это далеко не первый иностранный самолет-разведчик, замеченный у берегов Крыма. 24 июля Федеральное агентство новостей сообщало, что американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены на радарах во время выполнения заданий в небе над Черным морем и над Донбассом.

В июне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка российских войск в Крыму «не даст ни единого шанса» врагу в случае нападения, сообщала «Газета.ру».