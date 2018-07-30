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Политика
Трамп назвал «замечательной» встречу с Путиным в Хельсинки
Политика
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    Трамп назвал «замечательной» встречу с Путиным в Хельсинки

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    Трамп назвал «замечательной» встречу с Путиным в Хельсинки

    Вашингтон, 30 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает замечательной свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в Хельсинки 16 июля. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

    «У меня была замечательная встреча с российским президентом Путиным. Я думаю, это была замечательная встреча в том, что касается будущего, безопасности, экономического развития, защиты Израиля», ― заявил Трамп, комментируя встречу с российским президентом в Хельсинки.

    По словам американского лидера, особенно удачно встреча с Путиным прошла в рамках «обеспечения защиты в целом». Также Трамп отметил, что крайне недоволен тем, как многие американские СМИ освещают прошедший российско-американский саммит.

    Напомним, что переговоры Путина и Трампа состоялись 16 июля в Хельсинки, став первой полноформатной встречей российского и американского президента с момента избрания последнего.

    Автор: Антон Зарубин
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