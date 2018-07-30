Новая «Миссия невыполнима» обогнала «Монстров на каникулах» по сборам за уик-энд в РФ

Москва, 30 июля. Боевик с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» стал лидером российского бокс-офиса по итогам минувших выходных, заработав за дебютный уикенд в прокате 240 млн рублей.

Предыдущая часть франшизы «Племя изгоев» по итогам первых выходных в отечественных кинотеатрах собрала 233,7 млн рублей.

Второе место на данный момент занимает триумфатор предыдущих выходных мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет», заработав с 26 по 29 июля 101,6 млн рублей. Общая российская касса мультика достигла 926,4 млн рублей, сообщает «Газета.ру».

На третьей позиции бокс-офиса по итогам последних выходных июля обосновался «Небоскреб» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. В США фильм потерпел фиаско, но в России собрал приличную кассу — 35,7 млн рублей за минувшие выходные. Общая выручка картины в стране составила 437,6 млн.

В топ-5 также вошли «Человек-муравей и Оса» и мексиканский хоррор «Убежище дьявола».