В ЛНР пройдет экономический форум и выставка достижений народного хозяйства

Луганск, 30 июля. В Луганской народной республике в сентябре состоится третий экономический форум и выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ).

В Минэкономразвития ЛНР сообщили, что проведение III-го Экономического форума планируется 7 сентября, а уже на следующий день состоится «Выставка достижений народного хозяйства ЛНР – 2018».

Как уточнили в ведомстве, в «ВДНХ-2018» в этом году будут участвовать более 100 ведущих предприятий. Кроме того, в рамках мероприятий можно будет посетить городскую выставку-ярмарку.

Напомним, 1 мая по случаю празднования Дня всех трудящихся в Луганске состоялась выставка ретро автомобилей.