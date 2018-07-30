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В ЛНР пройдет экономический форум и выставка достижений народного хозяйства
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    В ЛНР пройдет экономический форум и выставка достижений народного хозяйства

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    В ЛНР пройдет экономический форум и выставка достижений народного хозяйства

    Луганск, 30 июля. В Луганской народной республике в сентябре состоится третий экономический форум и выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). 

    В Минэкономразвития ЛНР сообщили, что проведение III-го Экономического форума планируется 7 сентября, а уже на следующий день состоится «Выставка достижений народного хозяйства ЛНР – 2018».

    Как уточнили в ведомстве, в «ВДНХ-2018» в этом году будут участвовать более 100 ведущих предприятий. Кроме того, в рамках мероприятий можно будет посетить городскую выставку-ярмарку.

    Напомним, 1 мая по случаю празднования Дня всех трудящихся в Луганске состоялась выставка ретро автомобилей.

    Автор: Тимур Румянцев
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