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Сирия: система ПВО авиабазы «Хмеймим» сбила беспилотник боевиков
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    Сирия: система ПВО авиабазы «Хмеймим» сбила беспилотник боевиков

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    Сирия: система ПВО авиабазы «Хмеймим» сбила беспилотник боевиков

    Москва, 30 июля. Возле российской авиабазы «Хмеймим» был уничтожен беспилотный летательный аппарат боевиков. Об этом сообщает российский Центр по примирению в Сирии (ЦПВС).

    Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков, системам ПВО авиабазы «Хмеймим» удалось уничтожить беспилотник, запущенный боевиками с территории удерживаемой ими Идлибской зоны деэскалации.

    «Так, в темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», ― рассказал генерал-майор.

    Он подчеркнул, что пострадавших или материального ущерба в результате действий боевиков нет. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.

    Напомним, что боевики несколько раз пытались запускать свои беспилотники в направлении российской базы. Один из первых инцидентов произошел 1 июля этого года. Во всех случаях летательные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены системами ПВО.

    Автор: Антон Зарубин
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