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Сирия: в Идлибе резко возросло число обстрелов
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    Сирия: в Идлибе резко возросло число обстрелов

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    Сирия: в Идлибе резко возросло число обстрелов

    Москва, 30 июля. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков сообщил о росте числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

    По словам генерал-майора, по сравнению с предыдущей неделей количество нарушений увеличилось в полтора раза. Как отметил Цыганков, с 23 по 29 июля зарегистрировано 65 случаев обстрелов несмотря на установленный режим прекращения боевых действий.

    Он добавил, что в течение суток были зафиксированы обстрелы в жилых кварталах районов Аль-Хамдания и Маканис-эд-Дувайри города Алеппо, в населенных пунктах Машария и Икко провинции Латакия, населенных пунктах Кинсибба, Ройсет-Рушу.

    Напомним, ранее сообщалось, что ряд сирийских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере и востоке Сирии, подписали соглашение о режиме прекращении огня.

    Автор: Тимур Румянцев
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