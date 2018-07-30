Сирия: в Идлибе резко возросло число обстрелов

Москва, 30 июля. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков сообщил о росте числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

По словам генерал-майора, по сравнению с предыдущей неделей количество нарушений увеличилось в полтора раза. Как отметил Цыганков, с 23 по 29 июля зарегистрировано 65 случаев обстрелов несмотря на установленный режим прекращения боевых действий.

Он добавил, что в течение суток были зафиксированы обстрелы в жилых кварталах районов Аль-Хамдания и Маканис-эд-Дувайри города Алеппо, в населенных пунктах Машария и Икко провинции Латакия, населенных пунктах Кинсибба, Ройсет-Рушу.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд сирийских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере и востоке Сирии, подписали соглашение о режиме прекращении огня.