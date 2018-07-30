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«Доктор Смерть» Супрун опубликовала «мотивирующий словарь» для украинских детей
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    «Доктор Смерть» Супрун опубликовала «мотивирующий словарь» для украинских детей

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    «Доктор Смерть» Супрун опубликовала «мотивирующий словарь» для украинских детей

    Киев, 30 июля. И.о. министра здравоохранения Украины, ранее заявляющая, что температура у ребенка — не повод вызывать врача, составила «мотивирующий словарь» для украинских детей.

    На своей странице в Facebook Супрун, прозванная на Украине «Доктор Смерть», подчеркнула, что «путь к цели начинается с детства». По ее словам, родители могут научить детей быть настойчивыми и сфокусированными «своей искренней верой в то, что ребенку все удастся». 

    Супрун сообщает своим читателям, что «вера дает мощный заряд мотивации для новых свершений». А родителям предстоит сделать все, чтобы этот заряд не угас.

    «Доктор Смерть» Супрун опубликовала «мотивирующий словарь» для украинских детей

    Ульяна Супрун родилась в США. В конце 2013 года ее семья переехала на Украину. 27 июля 2016 года правительство Украины назначило Супрун и.о. министра здравоохранения. За ее внешний вид и неудачи в реформе здравоохранения в народе ее прозвали «Доктор Смерть». Отметим, что с 2016 года она так и не избавилась от приставки и.о. При этом всех, кто критикует ее за провалы реформы, Супрун называет «агентами Кремля».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинцы резко раскритиковали Супрун за ее заявление о том, что температура и давление у детей — не повод вызывать скорую помощь. 

    О скандале, связанном с реформированием системы здравоохранения, ранее рассказывала «Газета.ру».

    В начале июля Роспотребнадзор предупреждал, что, по оценке ВОЗ, вспышка дифтерии на Украине может произойти в текущем и следующем годах. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил ФАН, что «Супрун, проводит настоящую политику планомерного геноцида». По его словам, «Минздрав Украины сегодня работает сугубо на откатах, он заинтересован лишь в том, чтобы аффилированные с украинскими чиновниками фирмы зарабатывали деньги на госзаказах».

    Автор: Олеся Волкова
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