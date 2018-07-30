В Италии отравили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения

Рим, 30 июля. Немецкая овчарка по клике Каос, ставшая известной после своей работы по поиску выживших в землетрясении 2016 года в Италии, была найдена отравленной. Об этом рассказал хозяин собаки Фабиано Этторре в своем Facebook.

Этторре сообщил о пропаже своего пса в эту субботу. В тот же день тело Каоса было найдено в саду его заводчика ― в одном из отдаленных и труднодоступных углов.

«Ты оставил невосполнимую пустоту из-за того, что сделало какое-то ничтожество. Продолжай работать там наверху, продолжай искать пропавших, спасать жизни», ― написал Этторе в своем Facebook.

Правоохранительные органы Италии уже начали расследование обстоятельств гибели пса. По мнению хозяев Каоса, речь с большей степенью вероятности идет о «жестоком отравлении».

Напомним, что землетрясение мощностью шесть баллов произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года. Сильнее всего пострадали регионы Лацио, Марке и Умбрия, жертвами трагедии стали почти 300 человек, более 4,5 тысяч лишились своего жилья.