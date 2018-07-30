Меню
Политика
Минсельхоз РФ: Крым не испытывает недостатка в зерне
Политика
Премьер Италии призвал защитить малый бизнес и гражданское общество РФ от санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Минсельхоз РФ: Крым не испытывает недостатка в зерне

    73

    Минсельхоз РФ: Крым не испытывает недостатка в зерне

    Москва, 30 июля. В Крыму нет дефицита зерновых даже с учетом сокращения урожая из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

    Ранее стало известно, что из-за сильной засухи аграрии Крыма потеряли до 50% урожая зерновых. По предварительным данным, урожай 2018 года будет вдвое меньшим, чем в 2017 году. При этом в 2017 году урожай зерна в Крыму составил 1,7 миллиона тонн, что стало рекордом за последние восемь лет. В текущий же сезон в Крыму удалось собрать 683 тысяч тонн зерна.

    «По оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа», — говорится в сообщении.

    По словам Патрушева, в настоящее время Минсельхоз РФ следит за ситуацией с урожаем зерновых по всей стране, а также проводит работу по оценке ущерба, который понесли аграрии. Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий в 17 регионах России режим ЧС.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.