Минсельхоз РФ: Крым не испытывает недостатка в зерне

Москва, 30 июля. В Крыму нет дефицита зерновых даже с учетом сокращения урожая из-за засухи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Российской Федерации со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

Ранее стало известно, что из-за сильной засухи аграрии Крыма потеряли до 50% урожая зерновых. По предварительным данным, урожай 2018 года будет вдвое меньшим, чем в 2017 году. При этом в 2017 году урожай зерна в Крыму составил 1,7 миллиона тонн, что стало рекордом за последние восемь лет. В текущий же сезон в Крыму удалось собрать 683 тысяч тонн зерна.

«По оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа», — говорится в сообщении.

По словам Патрушева, в настоящее время Минсельхоз РФ следит за ситуацией с урожаем зерновых по всей стране, а также проводит работу по оценке ущерба, который понесли аграрии. Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий в 17 регионах России режим ЧС.