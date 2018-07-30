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Политика
Совбез Турции заявил, что Анкара не приемлет язык угроз со стороны США
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    Совбез Турции заявил, что Анкара не приемлет язык угроз со стороны США

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    Совбез Турции заявил, что Анкара не приемлет язык угроз со стороны США

    Анкара, 30 июля. Использование Вашингтоном языка угроз в адрес Турции является прямым проявлением неуважения, что абсолютно недопустимо. Об этом говорится в официальном заявлении Совета национальной безопасности Турции.

    «Использование США языка угроз в адрес Турции является проявлением неуважения, и это абсолютно недопустимо», — говорится в заявлении.

    Кроме того, в заявлении Совета национальной безопасности Турции отмечается, что неуместные заявления США по отношению действий Турции в сфере обороны может навредить стратегическим отношениям между Вашингтоном и Анкарой.

    Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку С-400. Позднее Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.

    Автор: Артем Никулин
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