Новый список кандидатов в конституционную комиссию Сирии обсуждается в Сочи ― СМИ

Сочи, 30 июля. В рамках десятого раунда переговоров по Сирии в астанинском формате, которые сейчас проходят в Сочи, обсуждается список кандидатов в конституционную комиссию Сирии. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на собственные источники, рассматриваемый сейчас список является новым, а поданный ранее сирийскими властями не рассматривается.

Сейчас в рамках переговоров «Астана-10», проходящих в Сочи, обсуждается состав кандидатов в конституционную комиссию Сирии от гражданского общества республики. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Также ранее сообщалось, что составленный представителями гражданского общества Сирии список был подан сирийскими властями в ООН и сейчас проходит процедуру одобрения у спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Этот список новый, тот (поданный весной ― прим. ФАН.) ― старый», ― приводит РИА Новости слова близкого к переговорам источника.

Напомним, что свои списки кандидатур в конституционную комиссию подали в ООН как правительство Сирии, так и оппозиция. Каждый список содержит около пятидесяти человек.