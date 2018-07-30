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Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом
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    Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом

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    Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом

    Москва, 30 июля. Рейтинг стран по скорости широкополосного интернета был опубликован на британском сайте, который занимается оценкой качества интернет-соединения.

    Как пишет Euromag.ru, Сингапур оказался на первой строчке рейтинга. За ним следуют Швеция и Дания. Норвегия оказалась на четвертом месте. Пятое, шестое, седьмое, восьмое и девятое места заняли Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. При этом в этом году наша страна оказалась на 47-м месте.

    Отметим, что при составлении данного рейтинга эксперты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

    Напомним, ранее эксперты Роскачества вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провели исследование антивирусных программ для компьютеров на операционной системе Mac OS. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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