Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

Москва, 30 июля. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера.

Как сообщает ресурс Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбой зафиксирован около 20.00 мск. О перебоях в работе приложения жалуются пользователи из России, Испании, США, Ирана и многих других стран.

Некоторые из пользователей сообщили, что у них возникли проблемы с отправкой сообщений, другие жалуются, что не могут войти в аккаунт.

Последний раз на сбои в работе мессенджера пользователи жаловались 22 июля. Как сообщала «Газета.ру», тогда больше всего проблем испытывали жители Италии, Испании, Турции, Украины.

Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров вошел в список «Самые влиятельные молодые люди в возрасте до 40 лет», составленный журналом Fortune. Как сообщал RT, Дуров занял 25-е место.