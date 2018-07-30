Меню
Технологии
Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера
Весь мир
Санкции в отношении России останутся в силе в том виде, в каком они есть — Трамп
Следующая новость
Загрузка...

    Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

    31

    Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

    Москва, 30 июля. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера. 

    Как сообщает ресурс Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбой зафиксирован около 20.00 мск. О перебоях в работе приложения жалуются пользователи из России, Испании, США, Ирана и многих других стран. 

    Некоторые из пользователей сообщили, что у них возникли проблемы с отправкой сообщений, другие жалуются, что не могут войти в аккаунт.

    Последний раз на сбои в работе мессенджера пользователи жаловались 22 июля. Как сообщала «Газета.ру», тогда больше всего проблем испытывали жители Италии, Испании, Турции, Украины.

    Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера

    Ранее стало известно, что основатель Telegram Павел Дуров вошел в список «Самые влиятельные молодые люди в возрасте до 40 лет», составленный журналом Fortune. Как сообщал RT, Дуров занял 25-е место.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.