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«Не думаю, что они готовы»: Трамп оценил возможность встречи с Роухани
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    «Не думаю, что они готовы»: Трамп оценил возможность встречи с Роухани

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    «Не думаю, что они готовы»: Трамп оценил возможность встречи с Роухани

    Вашингтон, 30 июля. Американский президент Дональд Трамп готов встретится с главой Ирана Хасаном Роухани в будущем, хотя, вероятно, Тегеран не готов на подобную встречу.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Трампа в понедельник.

    Так, отвечая на вопрос о возможности встречи с иранским лидером, глава Белого дома отметил, что «говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей​​​». Он привел в пример недавние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Трамп сомневается, что Роухани готов к встрече.

    «Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы», — добавил он.

    Ранее Трамп написал в своем Twitter, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать США.

    Напомним, как сообщалось накануне, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты «слишком пристрастились» к введению санкций и должны побороть «пагубную привычку».

    Автор: Тимур Румянцев
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