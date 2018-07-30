«Не думаю, что они готовы»: Трамп оценил возможность встречи с Роухани

Вашингтон, 30 июля. Американский президент Дональд Трамп готов встретится с главой Ирана Хасаном Роухани в будущем, хотя, вероятно, Тегеран не готов на подобную встречу.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Трампа в понедельник.

Так, отвечая на вопрос о возможности встречи с иранским лидером, глава Белого дома отметил, что «говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей​​​». Он привел в пример недавние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп сомневается, что Роухани готов к встрече.

«Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы», — добавил он.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать США.

Напомним, как сообщалось накануне, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты «слишком пристрастились» к введению санкций и должны побороть «пагубную привычку».