В Торгово-промышленной палате обсудили необходимые доработки в закон о пенсиях. ФАН-ТВ

Представители Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты провели первое обсуждение возможных поправок в будущую пенсионную реформу. В обсуждении учитывались мнения более 80 сотрудников муниципалитетов и частных предпринимателей.

Основные вопросы: как работодатели смогут помочь своим сотрудникам адаптироваться в новых условиях труда, и какие нюансы в пенсионной реформе стоит учесть, прежде чем принять законопроект. По словам представителей Палаты, для этого у них есть еще пара месяцев. В конце сентября все рекомендации направят в Законодательное Собрание Петербурга. За это время любой желающий сможет предложить свои варианты доработок через интернет-приемную или участвующих в дискуссии депутатов. Далее все предложения отправятся в профильные комитеты Государственной Думы.

Владимир Катенев, председатель совета СПБ ТПП:

«У нас не стоит сегодня решение, за мы или против, потому что мы не являемся органом, который принимает решение. Мы анализируем, хотим дать какие-то советы от имени работодателей, как эти места создать, какие должны быть налоги. Нужно, чтобы была мотивация».

Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга:

«Эту систему необходимо приводить в соответствие таким образом, чтобы люди получали достойные пенсии. А при соотношении, когда один работающий кормит одного пенсионера — это практически невозможно».

По словам представителей Палаты, средняя продолжительность жизни в России за последние годы увеличилась более чем на 10 лет. В будущем этот показатель будет еще выше. Но уже сейчас необходимо сделать все, чтобы люди могли жить в достойных условиях. Особое внимание следует уделить здравоохранению. Также большой груз ответственности ложится на плечи работодателей. Им предстоит стимулировать работников для долгой и счастливой трудовой жизни. А начинать переподготовку специалистов предстоит задолго до того, как им исполнится 60 лет.

Николай Буров, Народный артист РФ, общественный деятель:

«Мне звонят и спрашивают, как вы относитесь к этой реформе? Я, в любом случае, свой возраст — 65 лет — уже выработал. Страшно мне? Нет! Мне будет страшно, когда я останусь наедине со своей пенсией. Сколько бы ты ни работал — 40–50 лет — твоя пенсия ничтожно мала. Гораздо меньше, чем я могу заработать за один час в другом месте. Но кто-то не может этого сделать. Он остался наедине с этим чудовищным обстоятельством».

По предварительным подсчетам, и сейчас более 29 % пенсионеров вынуждены работать, потому что не могут прожить на пенсию. Между тем, законопроект позволит выплачивать им не менее 40% от их реальной зарплаты. Также власти планируют увеличивать размер пенсии на 7% ежегодно при сохранении всех существующих льгот по досрочному выходу. Не стоит забывать, что изменения не затронут нынешних пенсионеров, инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.