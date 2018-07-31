Сирия итоги за сутки на 31 июля 06.00: САА освободила от ИГ поселение Аш-Шаджара, курды арестовали ряд жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки

Сирия, 31 июля. САА освободила от ИГ1 поселение Аш-Шаджара провинции Даръа, курды арестовали ряд жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки, ВКС РФ атаковали ИГ в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по укрытиям ИГ в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Эс-Сувейде, освободили от ИГ поселение в Даръа, нанесли удары по позициям боевиков в Алеппо, атаковали «Ан-Нусру» в Хаме.

«Исламское государство»1: несет потери в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала трех боевиков ИГ в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: несет потери в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла боевика в Идлибе, грабит дома мирных жителей Алеппо.

Курды: проводят массовые аресты жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки, потеряли одного боевика убитым и одного раненным в Ракке.

Международная коалиция: оборудует наблюдательный пункт в районе Манбиджа.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Аль-Карат к западу от Манбиджа детонировало СВУ, передавало в начале дня информационное агентство Al-Manar News. В результате происшествия был ликвидирован боевик, еще два члена незаконных вооруженных формирований получили ранения.

Еще один взрыв прогремел недалеко от Азаза. Данных о пострадавших не поступало.

В Африне разгорелся вооруженный конфликт между группировкой «Джейш аль-Ислам» и боевиками, вывезенными из Восточной Гуты. Ранее исламисты «Джейш аль-Ислам» арестовали несколько человек, чем спровоцировали перестрелки. Al-Manar News писало, что в потасовке было убито и ранено несколько радикалов.

Информационное агентство Al-Manar News писало, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) вломились в несколько домов в поселении Кибар к востоку от Африна. Радикальные исламисты украли ценные вещи, а также арестовали несколько человек. Кроме того, члены ССА задержали гражданского районе Аль-Махмудия без объяснения причин.

Джихадисты вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо, передавал военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате обстрела погибло два мирных жителя квартала Аль-Хамдания, еще шесть человек получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений, таким образом, число жертв нападения джихадистов увеличилось до трех.

Сирийская арабская армия (САА) вела ракетный обстрел позиций радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Даэль и Бабис на западе провинции Алеппо. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@husaynmurtadaa). Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал, что артиллерия правительственных войск нанесла удары по опорным пунктам боевиков в районе поселений Башантра, Хур и Башкатин.

Международная коалиция оборудует наблюдательный пункт в деревне Ас-Сайяд, расположенной к северо-западу от Манбиджа, передавал военный источник на своей странице в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от деревни Ас-Сувар разорвалась мина, заложенная под машиной Демократических сил Сирии (SDF), передавало информационное агентство Al-Manar News. Информации о потерях в рядах курдского ополчения не поступало.

Курды продолжили проводить массовые аресты жителей захваченных ими территорий провинции Дейр-эз-Зор. В городе Хавиджа члены «демократических сил» взяли под стражу несколько гражданских из-за подозрений их в связях с «Исламским государством». В связи с этим в регионе фиксировались столкновения между членами курдских отрядов и местными ополченцами. Информационное агентство Al-Manar News писало, что в результате нападения курдов на деревню Шхиль на юго-востоке провинции погиб гражданский.

Одновременно с этим информагентство Al-Manar News писало, что жители населенного пункта Аль-Бахра вышли на демонстрацию против произвола боевиков курдских военизированных формирований.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Nidalgazaui), что банды ИГИЛ1, скрывающиеся на подконтрольных SDF территориях провинции, предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил, однако САА отбила нападение радикалов.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзных сил продвинулась в западной части провинции Даръа. По сведениям информационного агентства Al-Manar News, артиллерия правительственных войск САР нанесла удары по местам скопления террористов подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в районе населенного пункта Аш-Шаджара. Известно, что в результате артиллерийских обстрелов САА было ликвидировано несколько радикальных исламистов. Позже военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что правительственные войска САР успешно провели наступление на укрытия террористов. Населенный пункт перешел под контроль САА, передавал источник в Telegram (@NovostiDamask). Практически сразу после освобождения в Аш-Шаджару вошли инженерные бригады САА для проведения работ по разминированию кварталов. Также армия САР при поддержке ВКС РФ выбила джихадистов из населенного пункта Абидин. Об этом писал Telegram-канал (@C_Military1).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что семь радикалов ИГ пытались сбежать с территории региона, однако попали под обстрел артиллерии армии САР и были ликвидированы. Также в районе бассейна реки Ярмук был уничтожен высокопоставленный член ИГИЛ. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@ Arti_Digital).

Мирные жители освобожденных от ИГИЛ населенных пунктов продолжили возвращаться в свои дома. По данным Al-Manar News, беженцы прибыли в поселения Джиллин, Хейт и Сахм аль-Джулян.

Жители населенного пункта Аль-Мусайфара вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Население праздновало освобождение города от ИГ. Об этом сообщал местный источник в Telegram (@daraa_now).

Провинция Идлиб

Боевик «Сирийской свободной армии» (ССА) был нейтрализован неизвестными на окраине города Маарет ан-Нуман, передавало Al-Manar News. Позже на контрольно-пропускном пункте «Тахрир аш-Шам» в этой же части региона разорвалась мина.

Информационное агентство Al-Manar News сообщало, что в административном центре провинции Идлиб было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 и «Джебхат Тахрир Сурии» арестовали трех террористов «Исламского государства», писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Мирные жители продолжили выходить из провинции Идлиб по гуманитарному коридору, организованному российскими военнослужащими в поселении Абу-Духур, писало ТАСС. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы. Также гражданские проходят медицинский осмотр.

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) арестовали мирного жителя деревни Хамам аль-Туркуман, передавало информационное агентство Al-Manar News. Причины взятия гражданского под стражу не были озвучены.

Неизвестные обстреляли автомобиль «демократических сил» в районе населенного пункта Аль-Акирши в восточном пригороде Ракки. В результате нападения командир SDF получил тяжелые ранения, а его помощник, также находившийся в машине, был убит. Напомним, на территории региона участились случаи атак членов местного ополчения на позиции курдских отрядов. Это вызвано притеснениями населения провинции со стороны курдов и применением силы для разгона мирных демонстраций.

Бригады Сирийской арабской армии (САА) зайдут в захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) районы провинции Ракка, передавал военный Telegram-канал (@directorate4). Командование курдского ополчения санкционировало вход правительственных войск САР на территорию региона для проведения поисковых работ в окрестностях авиабазы Ат-Табка. Курды обнаружили в этой части Ракки братскую могилу, в которой захоронено около 200 тел военнослужащих армии САР, павших во время боев с террористами «Исламского государства» за контроль над этой территорией. Погребенные здесь бойцы до сих пор считаются пропавшими без вести.

Провинция Хама

В течение суток Сирийская арабская армия (САА) нанесла ряд артиллерийских ударов по опорным пунктам боевиков «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NationalDefens), что правительственные войска вели обстрел укрепрайонов джихадистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Хасрая. Другой Twitter-канал (@syrianews122) писал, что под огнем САА оказались позиции радикальных исламистов в районе Кафр Зеты. Кроме того источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщал, что армия САР обстреляла также опорные пункты членов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Жанабра.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) возобновила атаки на позиции террористов после того, как боевики радикального формирования открыли огонь по жилым кварталам поселения Бридидж. В результате обстрела джихадистов погиб ребенок.

Провинция Эс-Сувейда

ВВС Сирии нанесли удары по местам, где скрываются террористы «Исламского государства» в окрестностях поселений Хейда, Рдейма, Шбейки, Шурейхи. О боевых вылетах сирийской авиации писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriaWar2). Также позиции ИГИЛовцев на территории провинции Эс-Сувейда атаковали ВКС РФ, передавал источник в социальной сети Twitter (@Syrian_Uruk). Кроме того в регионе продолжились перестрелки между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА).

Напомним, ранее боевики ИГ атаковали пригород административного центра провинции Эс-Сувейда, пытаясь переключить внимание командования САА и остановить наступление сирийской армии на позиции группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в Даръа.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al-Manar News передавало, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить массовые аресты мирных жителей Хасаки. Курды взяли под стражу несколько гражданских в населенном пункте Рас аль-Айн для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды курдского ополчения. Кроме того, по сведениям Al-Manar News, боевики «демократических сил» захватили несколько человек в западной части региона.

Ранее на территорию Хасаки прибыла военная техника международной коалиции. Несмотря на начало переговоров между SDF и официальным Дамаском, курды и возглавляемый США альянс продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе.

Ирак

В провинции Дияла продолжилась операция правительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News писало, что иракская армия уничтожила 10 укрытий радикальных исламистов на территории региона. Кроме того, было ликвидировано 17 террористов ИГ.

Еще четыре члена «Исламского государства» были нейтрализованы при попытке проникнуть на территорию провинции. По сведениям Iraqi News, боевиков задержали и ликвидировали бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби». Джихадисты планировали серию атак в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)