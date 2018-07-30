RT вручил награды лауреатам премии памяти погибшего в Сирии корреспондента Халеда аль-Хатыба

Москва, 30 июля. Телеканал RT наградил лауреатов международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards, которая посвящена памяти военного корреспондента RT Халеда аль-Хатыба.

Награда присуждалась в трех номинациях. Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли известные российские и зарубежные журналисты. Победителями стали журналисты из Ирака, Сингапура и Ирландии.

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео» награду получил иракский журналист Асаад аль-Зальзали за фильм под названием «Дети ИГ»1 (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка).

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео» победу одержала журналистка из Сингапура Анна Каренина Толентино. За фильм под названием «Без прикрас: побег из Марави». Лента повествует о филиппинском городе, который был захвачен террористами. Победу в номинации «Текст» одержал журналист из Ирландии Джейсон О’Брайен за серию специальных репортажей из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.