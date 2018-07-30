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Необходимость проекта по освобождению заключенных может войти в документ «Астаны-10»
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    Необходимость проекта по освобождению заключенных может войти в документ «Астаны-10»

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    Необходимость проекта по освобождению заключенных может войти в документ «Астаны-10»

    Сочи, 30 июля. Пункт, подчеркивающий необходимость решения проблемы заключенных и запуска пилотного проекта, вероятно, будет включен в итоговый документ десятого раунда переговоров по Сирии в Сочи в астанинском формате. Об этом сообщил журналистам в понедельник близкий к переговорам источник.

    По его словам, один из пунктов итогового документа десятого раунда переговоров может быть посвящен необходимости решения проблемы заключенных и запуска пилотного проекта по этому вопросу, передает РИА Новости.

    В понедельник в рамках «Астаны-10» было проведено четвертое заседание рабочей группы по освобождению заключенных и похищенных, участие в котором также приняли эксперты государств-гарантов перемирия в Сирийской Арабской Республике и Организации Объединенных Наций с Международным Комитетом Красного Креста.

    Отметим, что основное внимание на десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинского формате в Сочи уделяется формированию конституционной комиссии САР.

    Напомним, ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что представители России, Турции и Ирана проведут консультации с ООН по вопросу урегулирования кризиса в Сирии 31 июля в Сочи. 

    Автор: Тимур Румянцев
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