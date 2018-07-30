Инвалидов и пенсионеров освободят от взносов на капремонт

Москва, 30 июля. Семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры в возрасте от семидесяти лет или инвалиды I и II групп, будут полностью или частично освобождаться от уплаты взносов за капитальный ремонт. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 июля.

Согласно данному указу, региональные власти получат возможность освобождать семьи с пенсионерами или инвалидами от уплаты взносов за капитальный ремонт.

Закон «О капитальном ремонте в многоквартирных домах» был принят в 2016 году. Согласно ему, с собственников как жилых, так и нежилых помещений, каждый месяц будет взиматься определенная сумма в счет будущего капитального ремонта. Однако из-за нового закона пенсионеры и инвалиды, живущие с семьями, фактически лишились своих льгот: пенсионеры ― из-за того, что живут не одни, а инвалиды ―потому, что не являлись собственниками жилья. Подписанный Путиным указ исправил сложившуюся ситуацию, сообщало ранее Федеральное агентство новостей.

Законодательная инициатива была подготовлена группой депутатов Госдумы во главе с Михаилом Чернышевым («Единая Россия»). Поправки в Жилищный кодекс были приняты 12 июля. Согласно новому документу, расходы по новым льготам возьмет на себя федеральный бюджет, пишет Infox.

Чтобы получить компенсацию за сборы на капитальный ремонт, гражданам будет необходимо собрать пакет документов и обратиться в МФЦ.