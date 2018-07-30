В посольстве РФ заявили о желании Лондона поставить под госконтроль соцсети и СМИ

Лондон, 30 июля. Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании прокомментировал доклад британского парламента о дезинформации и недостоверных новостях, заявив, что британские политики стремятся поставить СМИ и соцсети под контроль государства и спецслужб.

Ранее комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента опубликовал доклад, часть которого под названиям «Фейковые новости» посвящена предварительным выводам соответствующего расследования. В докладе также содержаться рекомендации властям по борьбе с дезинформацией. В частности, речь идет о возможности привлекать к ответственности информационно-технологические компании.

По словам пресс-секретаря посольства, в центральных западных СМИ, включая британские, «набирает силу нетерпимость к альтернативным точкам зрения».

«В докладе отчетливо прослеживается стремление «прижать» «слишком вольные» интернет-СМИ и соцсети, поставить их под контроль государства, в том числе спецслужб. Фактически речь идет о попытке введения сетевой цензуры», — цитирует слова представителя посольства РИА Новости.

По его словам, в российской дипмиссии уже ознакомились с докладом. При этом он подчеркнул, что качество аргументов и доказательств в документе «оставляет желать много лучшего».

Говоря о части документа, касающейся РФ, дипломат отметил, что в адрес Москвы «приводятся ставшие привычными обвинения»: «использование фейковых новостей и политической таргетированной рекламы». Представитель посольства подчеркнул, что все эти заявления приводятся «без каких-либо фактов, что авторов доклада, очевидно, совершенно не смущает».