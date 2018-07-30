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Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ
Политика
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    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

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    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Сирия, 30 июля. ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» захватили трех террористов ИГ1, САА обстреливает пути снабжения ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию поселения Аш-Шаджара, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: арестовала трех боевиков ИГ в Идлибе.

    «Сирийская сводная армия» (ССА): арестовала гражданского в Алеппо.

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовали гражданского в районе Аль-Махмудия пригорода административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News. Сведений о причинах задержания нет.

    Ранее сообщалось, что радикальные исламисты обстреляли мирный квартал Аль-Хамдания столицы региона. В результате атаки погибло два человека, еще шесть гражданских получили ранения. Местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) передает, что один из пострадавших скончался в больнице, таким образом, число жертв нападения джихадистов увеличилось до трех.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Ранее сообщалось, что после продолжительных боев с радикалами связанного с ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль населенный пункт Аш-Шаджара на юго-западе провинции Даръа. Местный источник передает в Telegram (@Syria_2_4), что инженерные бригады правительственных войск САР приступили к проведению работ по разминированию освобожденного поселения.

    По сведениям информационного агентство Al-Manar News, сирийская армия также ведет артиллерийский обстрел путей снабжения ИГ в районе бассейна реки Ярмук.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что на контрольно-пропускном пункте «Тахрир аш-Шам» в районе Маарет Мисрина прогремел взрыв. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 и «Джебхат Тахрир Сурии» арестовали трех террористов «Исламского государства»1,  пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Мирные жители провинции Идлиб продолжают покидать территорию региона через гуманитарный коридор, организованный российскими военнослужащими. Об этом сообщает один из источников на своей странице в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Провинция Ракка

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Бригады Сирийской арабской армии (САА) зайдут в захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) районы провинции Ракка, передает военный Telegram-канал (@directorate4). Командование курдского ополчения санкционировало вход правительственных войск САР на территорию региона для проведения поисковых работ в окрестностях авиабазы Ат-Табка. Курды обнаружили в этой части Ракки братскую могилу, в которой захоронено около 200 тел военнослужащих армии САР, павших во время боев с террористами «Исламского государства» за контроль над этой территорией. Погребенные здесь бойцы до сих пор считаются пропавшими без вести.

    Провинция Хама

    Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Баб аль-Така. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Ранее сообщалось, что после атаки радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» на мирное поселение Бридидж, в результате которой погиб ребенок, правительственные войска САР активизировали операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Артиллерия сирийской армии ударила по позициям джихадистов в районе Аль-Латамины и Кафр Зеты.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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