Сирия новости 30 июля 22.30: ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики захватили трех террористов ИГ

Сирия, 30 июля. ССА арестовала гражданского в Алеппо, в Идлибе боевики «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» захватили трех террористов ИГ1, САА обстреливает пути снабжения ИГ в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию поселения Аш-Шаджара, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала трех боевиков ИГ в Идлибе.

«Сирийская сводная армия» (ССА): арестовала гражданского в Алеппо.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовали гражданского в районе Аль-Махмудия пригорода административного центра провинции Алеппо. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News. Сведений о причинах задержания нет.

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты обстреляли мирный квартал Аль-Хамдания столицы региона. В результате атаки погибло два человека, еще шесть гражданских получили ранения. Местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) передает, что один из пострадавших скончался в больнице, таким образом, число жертв нападения джихадистов увеличилось до трех.

Провинция Даръа

Ранее сообщалось, что после продолжительных боев с радикалами связанного с ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» Сирийская арабская армия (САА) взяла под контроль населенный пункт Аш-Шаджара на юго-западе провинции Даръа. Местный источник передает в Telegram (@Syria_2_4), что инженерные бригады правительственных войск САР приступили к проведению работ по разминированию освобожденного поселения.

По сведениям информационного агентство Al-Manar News, сирийская армия также ведет артиллерийский обстрел путей снабжения ИГ в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Идлиб

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что на контрольно-пропускном пункте «Тахрир аш-Шам» в районе Маарет Мисрина прогремел взрыв. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 и «Джебхат Тахрир Сурии» арестовали трех террористов «Исламского государства»1, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Мирные жители провинции Идлиб продолжают покидать территорию региона через гуманитарный коридор, организованный российскими военнослужащими. Об этом сообщает один из источников на своей странице в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Ракка

Бригады Сирийской арабской армии (САА) зайдут в захваченные Демократическими силами Сирии (SDF) районы провинции Ракка, передает военный Telegram-канал (@directorate4). Командование курдского ополчения санкционировало вход правительственных войск САР на территорию региона для проведения поисковых работ в окрестностях авиабазы Ат-Табка. Курды обнаружили в этой части Ракки братскую могилу, в которой захоронено около 200 тел военнослужащих армии САР, павших во время боев с террористами «Исламского государства» за контроль над этой территорией. Погребенные здесь бойцы до сих пор считаются пропавшими без вести.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Баб аль-Така. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ранее сообщалось, что после атаки радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» на мирное поселение Бридидж, в результате которой погиб ребенок, правительственные войска САР активизировали операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Артиллерия сирийской армии ударила по позициям джихадистов в районе Аль-Латамины и Кафр Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)