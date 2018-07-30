СБУ завела дело о госизмене в отношении Порошенко
Киев, 30 июля. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй на своей странице в Facebook.
По словам депутата, недавно он получил повестку с вызовом на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Допрос касается 100 снайперских винтовок, которые Порошенко подарил полку спецназа ВСУ в августе 2017 года. Депутат решил выяснить законность такого подарка и механизм, с помощью которого оружие было передано в ВСУ. Для этого Куприй направил запрос в Министерство обороны Украины.
В Минобороны Украины депутату сообщили, что в августе 2017 года Порошенко подарил военным не 100, а 98 единиц оружия, которое является не боевым, а охотничьим. При этом глава ведомства Степан Полторак отметил, что разглашение данной информации в СМИ может нанести ущерб национальным интересам Украины.
«Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной», — отметил депутат.
По словам Куприя, через суд ему удалось вынудить СБУ возбудить уголовное дело по данному факту. Кроме того, депутат подозревает Порошенко в краже недостающих снайперских винтовок.