«Реформа касается всех»: в Торгово-промышленной палате Петербурга обсудили изменение пенсионного возраста

Депутаты Госдумы готовятся ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста — оно назначено на 24 сентября. К этому времени государственные деятели готовят поправки, а чиновники на местах собирают мнения работодателей, юристов, обычных избирателей. В Петербурге 30 июля законопроект обсудили в совете Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. Как соберут и учтут мнение петербуржцев при ключевом чтении проекта — в материале Федерального агентства новостей.

«Если все оставить без изменений, размер пенсии не повысить»

Законопроект, который рассматривается сейчас в Госдуме России, предлагает поэтапно повысить возраст выхода жителей страны на пенсию — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По расчетам властей, все средства от повышения пенсионного возраста пойдут на увеличение пенсий неработающим пенсионерам — в среднем прогнозируется рост на одну тысячу рублей в год. Минтруда обещает, что в 2019 году размер средней пенсии по старости должен превысить 15 тысяч рублей. В министерстве заявляют, что если смягчить предложенные сроки выхода россиян на пенсию, обеспечить этот рост выплат не удастся. Этот же аргумент приводили выступавшие сегодня в Петербурге на заседании совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

«Когда жители СССР получили право на пенсии, в стране было 8,9% пенсионеров от общего числа населения, — напомнил депутат Госдумы, председатель палаты Владимир Катенев, — Сейчас их 31% от всех жителей России. Социальную пенсию у нас получают и работающие, и неработающие граждане. В городе Петербурге с населением в более чем пять миллионов человек соотношение близится к тому, что один работающий человек обеспечивает одного пенсионера. Вывод правительства такой: если все оставить без изменений, повысить качество жизни и увеличить пенсии не получится. Мы по-разному можем относиться к законопроекту, но сейчас размеры пенсий такие, что недовольны практически все. Пока что не может идти речь о реальном улучшении уровня жизни, увеличении пенсий наших людей старшего поколения. Экономика говорит о том, что надо делать».

Владимир Катенев собрал в Петербурге представителей Законодательного собрания и бизнес-сообщества города, чтобы попросить их высказать свои мнения по поводу пенсионной реформы.

«Вопрос в обществе обсуждается очень серьезно и вызывает противоречивые эмоции, — отметил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, — кто-то говорит, что давно пора, кто-то не очень доволен. Но мое личное восприятие вопроса однозначно: эту систему необходимо приводить в такое соответствие, чтобы можно было получить достойные деньги. Что-то делать нужно, и новации, внесенные правительством, необходимы, потому что каждый из нас хочет получать достойную пенсию — но без изменений это невозможно».

Торгово-промышленная палата предоставила предпринимателям и чиновникам для изучения целый пакет документов — заключения думских комитета по бюджету и налогам, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитета по охране здоровья, анализ законопроекта от Ленинградской федерации профсоюзов и исследование общественного мнения от ассоциации «Балтийский строительный комплекс». По результатам этого опроса респонденты в возрасте до 40 лет не выказали заинтересованности в обсуждении реформы, люди в возрасте от 40 до 55 лет высказались ярко негативно, а вот россияне старше 55 лет положительно рассматривают возможность работать дольше и получать зарплату, а не пенсию.

«Боюсь оказаться один на один со своей пенсией»

Петербургский общественный деятель Николай Буров уже перешагнул пенсионный возраст, но продолжает работать. Он также поделился с советом своим мнением по поводу изменения пенсионного возраста.

«Это не реформа, это изменения в правилах игры, — высказался Буров. — Меня спрашивают, страшно ли мне. Нет, мне будет страшно, когда я останусь наедине со своей пенсией. Сколько бы ты ни работал, твоя пенсия будет ничтожно мала, она меньше, чем я могу заработать за час в другом месте. Ладно я. А кто не может?»

Бывший директор Исаакиевского собора и в недавнем прошлом директор музея РЖД России призвал членов Совета «не потерять лицо и не озвереть при принятии решения» и призвал поберечь российских женщин.

«У меня ощущение, что новые положения безжалостны по отношению к женщине, — признался Николай Буров. — В этом есть неправда и нехорошесть. 65 лет для мужика — нестрашно. 63 года для женщины — безжалостно и неправильно. Женщина — святое, женщина — мать. Давайте бережливее относиться к этому понятию».

Также Николай Буров скептически отнесся к идее ввести уголовную ответственность для бизнеса за увольнение человека за два года до наступления пенсионного возраста.

«Не надо связывать руки и говорить работодателю, что он не может теперь увольнять человека за то, что он идиот. Если он идиот — он может им быть хоть во сколько лет», — высказался Буров.

Поздний выход на пенсию как повод беречь здоровье

В обсуждении пенсионной реформы высказался и комитет по социальной политике Петербурга. По заявлению представителя комитета, в городе на Неве продолжают трудиться 29% пенсионеров.

«У наших мужчин и женщин есть силы, энергия, возможности, чтоб решать вопросы пенсионной реформы», — заявила заместитель председателя комитета.

По ее словам, Петербург оказался в неплохих условиях в момент обсуждения пенсионной реформы: это шестой регион в стране по продолжительности жизни. По информации комитета, в 2019 году с повышением пенсионного возраста столкнутся 73 тысячи человек в Петербурге, примерно поровну мужчин и женщин.

«Петербург тратит большие деньги на поддержку старшего поколения, — отмечают в комитете. — У нас создаются условия для того, чтоб низкая продолжительность жизни мужчин выравнивалась. Наши медицинские учреждения умеют диагностировать, выявлять проблему. Но все это ничто по сравнению с желанием человека жить долго. Работодатели должны стимулировать желание человека проходить диспансеризацию, должен ставиться вопрос новой культуры отношения к здоровью, у работодателей должна быть мотивация использовать льготы на здоровье работников».

Представитель комитета также добавила, что государство будет поддерживать женщин, которые хотят выйти на работу как можно скорее после рождения ребенка — для этого есть план ликвидации очередей в ясли до 2024 года и программы поддержки петербургских семей.

Торгово-промышленная палата Петербурга планирует собрать мнения работодателей, представителей бизнеса и жителей города, проанализировать и передать их мнения в Госдуму.

«Мы не решаем «за» или «против» выступить, — объяснил ФАН Владимир Катенев. — Мы анализируем, мы хотим от имени работодателей представить, как создать рабочие места, мотивацию, как поступить с налогами. Понятно, что у людей старшего поколения, если говорить не о труде белых воротничков, ниже производительность труда — на конвейер пенсионера не поставишь. Но у нас пять и восемь лет на разгон впереди, за это время технологии изменятся. Должно быть разумное соотношение — где можно использовать труд молодых людей, где — более старшего поколения. Задача работодателей — дать нам совет, и целью этой встречи была мозговая атака, которая только началась. Мы дали людям все материалы, которые я смог привезти из комитетов Госдумы. Они посмотрят, подумают, предложат свое».

Как сказал ФАН депутат Госдумы, в оставшиеся два месяца до конца сентября петербургские работодатели, жители, избиратели могут внести свои предложения по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста.

«Все будет внимательно изучено. Мы ничего не будем убирать, редактировать в чьих-то интересах, — заверил Катенев. — Реформа касается всех — и наших детей, которым тоже предстоит когда-то выйти на пенсию. Поэтому все предложения мы соберем, передадим в Госдуму. Суть между первым и вторым чтением — обсуждение поправок, и их будет очень много».

Мнения петербуржцев собирают как Торгово-промышленная палата Петербурга, так и 14 депутатов Госдумы, в чьи приемные в Петербурге может обратиться любой горожанин.