Сам себе режиссер: Безруков снял клип на камеру мобильного телефона
Москва, 30 июля. Российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист России Сергей Безруков снял клип на новую песню «С какой мы планеты» на камеру мобильного телефона.
По его словам, у него неожиданно появилось желание порадовать фанатов домашними съемками, хотя сначала он не планировал снимать клип на данную композицию.
«Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный, – написал артист в своем Instagram. — Может, оно и несильно профессионально, но зато настроение – самое то! Так что вот вам телефоноклип».
Многочисленные подписчики Безрукова положительно оценили самостоятельное творение актера, отметив, что домашнее уютное видео гораздо лучше, чем постановочные кадры, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип сингла #сКакойМыПланеты снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок!????️ Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, всё снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально #плачоператоров , но зато настроение - самое то! Так что вот вам #телефоноклип ????????????Отправляйте друзьям, репостите, заказывайте на радио ну #итакдалее ????! Видео полностью смотрите на моем YouTube канале!! #самиздат #телефоноклип #какмогу #очумелыеручки #новаярубрика #самсебережиссер #чтоестьнатоиснял #итаксойдет #настроениелетнее #сергейбезруков #безруков #скакоймыпланеты
Напомним, в прошлом месяце Безруков вместе со своей рок-группой «Крестный папа» снял клип на песню «Прорываться!» и посвятил ее победе российской сборной в матче против Саудовской Аравии.