Сам себе режиссер: Безруков снял клип на камеру мобильного телефона

Москва, 30 июля. Российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, Народный артист России Сергей Безруков снял клип на новую песню «С какой мы планеты» на камеру мобильного телефона.

По его словам, у него неожиданно появилось желание порадовать фанатов домашними съемками, хотя сначала он не планировал снимать клип на данную композицию.

«Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный, – написал артист в своем Instagram. — Может, оно и несильно профессионально, но зато настроение – самое то! Так что вот вам телефоноклип».

Многочисленные подписчики Безрукова положительно оценили самостоятельное творение актера, отметив, что домашнее уютное видео гораздо лучше, чем постановочные кадры, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в прошлом месяце Безруков вместе со своей рок-группой «Крестный папа» снял клип на песню «Прорываться!» и посвятил ее победе российской сборной в матче против Саудовской Аравии.