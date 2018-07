Сам себе режиссер: Безруков снял клип на камеру мобильного телефона

Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип сингла #сКакойМыПланеты снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок!????️ Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, всё снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально #плачоператоров , но зато настроение - самое то! Так что вот вам #телефоноклип ????????????Отправляйте друзьям, репостите, заказывайте на радио ну #итакдалее ????! Видео полностью смотрите на моем YouTube канале!! #самиздат #телефоноклип #какмогу #очумелыеручки #новаярубрика #самсебережиссер #чтоестьнатоиснял #итаксойдет #настроениелетнее #сергейбезруков #безруков #скакоймыпланеты

A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on Jul 29, 2018 at 10:03am PDT