Меню
Экономика
Ставка по рублевой ипотеке в июне достигла нового минимума
Общество
RT вручил награды лауреатам премии памяти погибшего в Сирии корреспондента Халеда аль-Хатыба
Следующая новость
Загрузка...

    Ставка по рублевой ипотеке в июне достигла нового минимума

    55

    Ставка по рублевой ипотеке в июне достигла нового минимума

    Москва, 30 июля. Центральный банк России сообщил, что очередного минимума в июне достигла средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях. Как говорится в сообщении, на данный момент она составляет 9,48%.

    В мае был зафиксирован предыдущий рекорд — 9,56%​​​. Средневзвешенная ставка по ИЖК в апреле составляла 9,57%.

    По информации регулятора, в июне было выдано 120,5 тысячи рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей, и в целом в этом месяце можно было наблюдать восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

    Сумма совокупной задолженности по ИЖК за июнь увеличилась на 2,1%, превысив 5,7 триллиона рублей.

    Напомним, ранее лава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина дала прогноз о снижении ипотечной ставки. Она подчеркнула, что сегодня ставка уже достигла исторически минимального уровня.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.