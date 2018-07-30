Ставка по рублевой ипотеке в июне достигла нового минимума

Москва, 30 июля. Центральный банк России сообщил, что очередного минимума в июне достигла средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях. Как говорится в сообщении, на данный момент она составляет 9,48%.

В мае был зафиксирован предыдущий рекорд — 9,56%​​​. Средневзвешенная ставка по ИЖК в апреле составляла 9,57%.

По информации регулятора, в июне было выдано 120,5 тысячи рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей, и в целом в этом месяце можно было наблюдать восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

Сумма совокупной задолженности по ИЖК за июнь увеличилась на 2,1%, превысив 5,7 триллиона рублей.

Напомним, ранее лава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина дала прогноз о снижении ипотечной ставки. Она подчеркнула, что сегодня ставка уже достигла исторически минимального уровня.