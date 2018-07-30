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Заключенный захватил в заложники медсестру в тюрьме на юго-востоке Франции
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    Заключенный захватил в заложники медсестру в тюрьме на юго-востоке Франции

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    Заключенный захватил в заложники медсестру в тюрьме на юго-востоке Франции

    Париж, 30 июля. Заключенный из французской тюрьмы города Салон-де-Прованс освободил медсестру, которую ранее захватил в заложники и удерживал в психиатрическом отделении тюремном медицинском блоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Франции.

    Ранее  стало известно, что преступник захватил заложницу в медицинском блоке тюрьмы города Салон-де-Прованс. На место происшествия были направлены бойцы подразделения, которое специализируется на силовых операциях в тюрьмах.

    По данным ведомства, преступник удерживал медсестру в тюремной санчасти более трех часов. Как именно была освобождена медсестра, не сообщаются. По словам представителя министерства, в настоящее время медсестра находится на свободе, а ее жизни ничего не угрожает.

    Автор: Артем Никулин
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