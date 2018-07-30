Васильева опровергла данные ОНФ о нехватке учителей

Москва, 30 июля. Министерство просвещения Российской Федерации Ольга Васильева заявила, что за несколько последних лет удалось сократить нехватку учителей, поэтому на сегодняшний день она составляет 1%.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта сообщили о дефиците учителей. По данным ОНФ в российских школах не хватает учителей математики, иностранного и русского языков, а также специалистов по начальному образованию.

«В последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий - сельские учителя английского языка», — сказала Васильева, комментируя данные ОНФ.

Она также добавила, что в последнее время удалось повысить престиж профессии учителя. По ее словам, работа учителя привлекает большое количество молодых людей.