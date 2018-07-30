Микроавтобус протаранил легковушку на западе Украины, пострадали восемь человек

Киев, 30 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось во Львовской области Украины: в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали восемь человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции по области, авария произошла сегодня примерно в 15.00 по московскому времени. Столкнулись автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Transporter. От сильного удара травмы получили водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых является иностранным гражданином.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Саратовской области в результате столкновения легковушки с грузовиком КамАЗ погибли один взрослый и двое детей.