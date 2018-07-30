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Украина
Микроавтобус протаранил легковушку на западе Украины, пострадали восемь человек
Общество
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    Микроавтобус протаранил легковушку на западе Украины, пострадали восемь человек

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    Микроавтобус протаранил легковушку на западе Украины, пострадали восемь человек

    Киев, 30 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось во Львовской области Украины: в результате аварии с участием микроавтобуса пострадали восемь человек. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции по области, авария произошла сегодня примерно в 15.00 по московскому времени. Столкнулись автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Transporter. От сильного удара травмы получили водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых является иностранным гражданином.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, ранее в Саратовской области в результате столкновения легковушки с грузовиком КамАЗ погибли один взрослый и двое детей

     

    Автор: Тимур Румянцев
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