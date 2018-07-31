В Алабино проходят IV Армейские международные игры. ФАН-ТВ

В период с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах в 7 странах проходят IV Армейские международные игры. Программа Игр предусматривает 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. В них принимают участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Шесть стран принимают участие впервые, это — Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины.

Больше всего команд — 23 — участвует в конкурсе «Танковый биатлон», который проходит на полигоне «Алабино» Московской области. Все команды выступят на танках Т-72 Б3, предоставленных российской стороной. Ещё в Алабино пройдет конкурс «Полевая кухня» — это соревнования продовольственной службы.

Цель проведения конкурса, как и Армейских игр в целом, это укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств-участников конкурса, повышение престижа военной службы, уровня выучки и развития состязательности среди военнослужащих, демонстрация боевых возможностей (тактико-технических характеристик) современных образцов вооружения, военной техники и специальных средств военной полиции.

«Мы с вами присутствуем на торжественной церемонии открытия конкурса «Страж порядка», это уже вторая по счету церемония, первый конкурс состоялся в прошлом году. К сожалению, в нем участвует не так много команд, как нам бы хотелось, но сегодня на этом конкурсе присутствуют и наблюдатели из ряда государств. Мы надеемся, что на следующий год команд будет намного больше. И будет серьезная, бескомпромиссная борьба», — говорит главный судья конкурса «Страж порядка», полковник Александр Попов.

«Мы готовились на протяжении месяца. Что будет проходить в данном конкурсе, нам уже было знакомо на отборочном этапе, в принципе, мы готовы ко всему. «Гонка героев» — самое сложное, это — прохождение полосы препятствий. Мы готовы физически и морально, выдержим, пройдем, справимся. Самое главное — это сплоченность команды, слаженность и скорость», — комментирует происходящее инспектор взвода военной полиции Николай Мартынов.

Участие в Играх принимают команды из Казахстана, Азербайджана, Ирана и России. По условиям конкурса, участникам предстоит соревноваться как в общевойсковых, так и в специализированных дисциплинах: стрельбе, вождении, оказании медицинской помощи, обезвреживании, задержании и транспортировке «нарушителя», показать свои достижения в физической силе, ловкости и выносливости.

В финале конкурсантов ждет самое зрелищное и тяжелое испытание — 12-километровый кросс. Для него выбрана трасса знаменитой «Гонки героев», на которой военные полицейские должны с оружием в руках преодолеть 55 различных препятствий.

По итогу прохождения этапов конкурса будут определяться номинации: «Лучший военный полицейский», «Лучший стрелок военной полиции» и другие. Лучшие из лучших получат призы.