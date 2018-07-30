В Грузии объяснили решение легализовать употребление марихуаны

Тбилиси, 30 июля. В Грузии легализовали марихуану. Постановление об этом вынес Конституционный суд Грузии, признав санкции за ее употребление неконституционными. В КС посчитали, что употребление марихуаны защищено правом на свободное развитие личности.

Представители коллегии суда отметили, что индивидуальное потребление слабо содействует обороту марихуаны, отметив при этом, что к ответственности за употребление могут привлекать в том случае, если оно создает опасность для третьих лиц, сообщает Общественное телевидение Грузии.

Ранее против легализации марихуаны выступил Священный синод Грузинской православной церкви, заявив, что отмена санкций за хранение до 70 граммов марихуаны ставит вопрос о законной культивации наркотической травы в Грузии.