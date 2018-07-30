Эксперт рассказал о последствиях решения ВТО в споре РФ и Украины по вагонам

Москва, 30 июля. Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в споре с Украиной, который был инициирован Киевом из-за ограничений на экспорт железнодорожных вагонов в РФ.

По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины. Однако ВТО не обнаружила систематического ограничения на импорт украинского оборудования со стороны РФ. Третейская группа ВТО отметила, что снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию обусловлено иными причинами.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик отметил, что победа России в ВТО является важным достижением, так как за ней последуют и другие споры торговые споры, решение в которых окажется на стороне России.

«Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма, от дискриминации», — сказал Лисоволик в комментарии RT.

Стоит отметить, что это уже второй спор в ВТО с Украиной, в котором одержала победу Россия. 20 июля арбитраж ВТО встал на сторону России в споре с Украиной и подтвердил незаконность повышения Киевом пошлин на ввоз нитрата аммония из РФ.