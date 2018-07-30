Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве



Москва, 30 июля. Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь его проводили известные политики, литераторы и журналисты и деятели искусства.

Среди них, в частности, были Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, Борис Вишневский, Александр Гельман и многие другие. Церемония прощания прошла в Центральном доме литераторов.

Напомним, Войнович скончался в возрасте 85 лет в субботу, 28 июля. Известность ему принесли книги «Москва 2042», «Трилогия об Иване Чонкине» и другие произведениям. По некоторым книгам Войновича были сняты фильмы.