Не будет, как в СССР: для чего создано главное военно-политическое управление Минобороны РФ

В министерстве обороны России создано главное военно-политическое управление. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Командовать новой структурой глава государства назначил бывшего командующего Западным военным округом Андрея Картаполова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Подробнее — в материале Федеральному агентству новостей.

«Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, новая структура не будет подобием советского политического управления. В новом управлении планируется сделать упор на идеологию патриотизма и приверженность воинским традициям.

«Это не будет, как в СССР, у нас ведь многопартийная система, — говорит эксперт. — И я считаю, что это не должно влиять на армию, на ее обороноспособность. На мой взгляд, в новом управлении будет выбрана идеология, основанная на чувстве патриотизма, на стремлении защищать Родину. Это является духом армии, ее стержнем. И именно для этого, скорее всего, новое управление и предназначено.

Если в войсках мотивация служить на высшем уровне, люди держатся. Именно это двигало ими во времена Великой Отечественной, когда шли в бой под девизом «Умру, но не сдамся!», когда наши офицеры совершали подвиги в Сирии, вызывали на себя огонь…

Эти примеры личный состав должен знать. Ведь армия — это не только технологии, отличная боевая подготовка, это еще и идеология, которая не имеет признаков ни политики, ни религии. У нас одна страна, и в ней все равны. Когда человек берет в руки ружье, он должен понимать, за что он воюет и с кем».

О том, что управление будет заниматься вопросами идеологии и патриотического воспитания, заявил и сам заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Напомним, глава новой структуры был назначен командующим Западным военным округом в 2015 году. За отличную службу он получил множество медалей, а также был удостоен ордена «За военные заслуги».