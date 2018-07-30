МИД РФ: На саммите в Турции могут появиться новые идеи по урегулированию в Сирии
Москва, 30 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что российская сторона выступает за активный обмен мнениями по сирийскому урегулированию.
По его словам, предстоящий саммит по Сирии, который состоится 7 сентября в Стамбуле, имеет все шансы привести к появлению новых идей по урегулированию кризиса в ближневосточном государстве.
«Мы всегда выступаем за то, чтобы чаще общаться, иметь возможность обменяться информацией, оценками, соображениями, провести общий анализ», — сказал Богданов, отвечая на вопрос об отношении Москвы к идее проведения предстоящего саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции, передает РИА Новости.
Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России.
«У нас 7 сентября в Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, мы обсудим, что мы сможем сделать», — заявлял турецкий лидер.