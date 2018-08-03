Приплывший на Чукотку американец потребовал политического убежища в России

Москва, 2 августа. Гражданина США, который прибыл с другого континента на лодке, задержали на Чукотке. Мужчина заявил, что рыбачил на Аляске и решил отправиться в Китай, но попал в Россию. Он также попросил политического убежища в России.

Американца задержали в селе Лаврентия 1 августа. При себе у него оказались водительские права. Есть основания полагать, что мужчина страдает психическим расстройством. В настоящее время разыскиваются родственники задержанного, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Интерфакс».

Американец будет доставлен в Анадырь для разбирательства. Мужчине может потребоваться лечение, в том числе медикаментозное. В региональном представительстве МИД РФ ситуацию пока не комментируют, пишет News.ru.